Samsung Galaxy A31 En Galaxy A32 Ontvangen Android 12-update

Samsung rolt een aantal nieuwe Android-updates uit. Dit keer gaat het om de Android 12-update voor de Galaxy A31 en de Galaxy A32 4G. Eerder ontving de 5G-versie van de Galaxy A32 al een Android 12-update. Ook staat er een nieuwe update klaar voor de Galaxy S10e.

Nadat Android 12 eerder al uitrolde naar de Galaxy A32 5G komt dezelfde update nu ook binnen op de Galaxy A32 4G. Consumenten met een Galaxy A31 kunnen de update ook downloaden. De update komt samen met de One UI 4.1-schil en brengt een hoop verbeteringen en nieuwe functies met zich mee, zoals meer privacy-functies, verbeterde notificaties en stabiliteitsverbeteringen.

Samsung rolt ook een nieuwe update uit naar de Galaxy S10e. Deze update installeert de beveiligingspatch van juni 2022. De beveiligingspatch is op dit moment nog niet beschikbaar voor de Galaxy S10 en Galaxy S10+.

Updates rollen doorgaans in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat iedereen de update heeft ontvangen. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]