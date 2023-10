Motorola Edge 30 Ultra En Nokia G60 Ontvangen September-update

Motorola heeft een nieuwe update klaarstaan voor de Edge 30 Ultra en Nokia heeft een nieuw update klaarstaan voor de Nokia G60. Beide updates installeren de beveiligingspatch van september 2023.

Ben jij in het bezit van een Motorola Edge 30 Ultra of een Nokia G60, dan kun je nu een nieuwe beveiligingsupdate installeren. De update werkt de beveiligingspatch bij naar die van september 2023, die uit enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem bestaat. Hierdoor ben je weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden.

De update voor de Nokia G60 zou daarnaast ook nog enkele verbeteringen voor de systeemstabiliteit en de gebruikersinterface met zich meebrengen. De update is maar liefst 2,5GB groot.

Beide updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor jouw toestel klaarstaat. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

