Asus ROG Phone 6 Met 165Hz-scherm Aangekondigd

Asus heeft zijn nieuwste gamingsmartphone aangekondigd. Het gaat om de Asus ROG Phone 6, die onder andere is uitgerust met een 165Hz-scherm en een krachtige Snapdragon 8+ Gen 1-processor. De high-end smartphone krijgt een vanaf adviesprijs mee van 999 euro.

De Asus ROG Phone 6 is de nieuwste smartphone die speciaal is gemaakt voor gamers. De ROG Phone 6 maakt gebruik van de Snapdragon 8+ Gen 1-processor, die krachtiger en zuiniger is dan de 888 Plus-processor in de ROG Phone 5s. Consumenten kunnen kiezen uit 12GB, 16GB of 18GB Lppdr5 werkgeheugen en 256GB of 512GB UFS3.1 opslagruimte. Ook heeft Asus een verbeterde koeling toegevoegd en de locatie van de processor gewijzigd om een te warme processor tijdens lange gaming-sessies te voorkomen. Om voor nog meer koeling te zorgen kun je een losse AeroActive Cooler 6-koeler kopen. Deze koeler heeft een stand en vier fysieke triggers.

Voorop de Asus ROG Phone 6 vinden we een 6,78-inch scherm met een 2448×1080-resolutie, een 165Hz verversingssnelheid en een touch-input van 720 keer per seconde. Deze extra snelle verversingssnelheid en touch-input zorgen voor vloeiende beelden en een snelle reactietijd bij het gamen. De vingerafdrukscanner zit in het scherm verwerkt.

Net als zijn voorganger heeft de ROG Phone 6 een 6000mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen. Voorop vinden we een 12MP selfie-camera en achterop een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP ultragroothoeklens en een macrolens. Verder kun je gebruikmaken van een 3.5mm koptelefoonaansluiting en het 5G-netwerk.

De smartphone weegt 239 gram en komt waarschijnlijk later deze maand naar Nederland en België. De ROG Phone 6 met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte krijgt een adviesprijs mee van 999 euro. Voor 16GB + 512GB betaal je 1149 euro. De ROG Phone 6 Pro met 18GB + 512GB kost 1299 euro.

via [tweakers]