YouTuber Deelt Details Google Pixel 4a-camera

YouTuber Julio Lusson heeft via Twitter foto’s gedeeld die zouden zijn gemaakt met de Google Pixel 4a. Hij zou een prototype in handen hebben en weet daardoor meer informatie te geven over de camera van de Pixel 4a.

Julio Lusson is de presentator van het Cubaanse YouTube-kanaal TecnoLike-plus. Hij heeft een video geüpload waarin hij details geeft over de camera van de Google Pixel 4a. Hij laat onder andere foto’s zien die met de smartphone zijn gemaakt. Deze foto’s zijn op de website Android Police in groot formaat te bekijken.

Volgens de bron beschikt de Pixel 4a over een Sony IMX363-sensor. Deze sensor is ook aanwezig in de Pixel 3, 3a en 4. Het gaat om een 12MP lens met een 1/2,55″-formaat en een diafragma van f/1.73. De camera van de Pixel 4a heeft zowel optische als elektronische beeldstabilisatie. Voorop vinden we dezelfde selfie-camera als op de Pixel 3.

Volgens eerdere geruchten zal Google de Pixel 4a op 22 mei officieel introduceren en beschikt de smartphone over een 5,8-inch scherm, een Snapdragon 730-processor, 6GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte en een 3040mAh-accu.

via [tweakers]