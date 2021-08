Introductie Xiaomi Mi Mix 4 Op 10 Augustus

Xiaomi heeft bekendgemaakt dat het bedrijf op 10 augustus de Xiaomi Mi Mix 4 zal introduceren. Ook is er een video uitgelekt die het scherm van de Mi Mix 4 zou tonen. De video beweert dat de selfie-camera onder het scherm is geplaatst.

We hebben er lang op moeten wachten, maar Xiaomi brengt eindelijk weer een smartphone uit voor in de Mi Mix-serie. Via de Chinese social media website Weibo heeft Xiaomi bekendgemaakt dat de introductie op dinsdag 10 Augustus zal plaatsvinden. Een Chinese geruchtenverspreider deelde een korte video waarin het scherm van de smartphone te zien is. Het scherm is volledig randloos en wanneer het scherm uitstaat zien we in het midden de selfie-camera.

In een andere video van HoiINDI zien we renders van de Xiaomi Mi Mix 4. Het valt op dat de Mi Mix 4 net als de Mi 11 Ultra een extra scherm in de cameramodule heeft. Dankzij dit scherm kun je de hoofdcamera gebruiken om betere kwaliteit selfies te maken. Ook worden notificaties op dit scherm getoond.

Intern beschikt de Xiaomi Mi Mix 4 waarschijnlijk over een Snapdragon 888-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De smartphone komt samen met een 120W snellader. Na de officiële introductie zullen wij alle details en specificaties van de Xiaomi Mi Mix 4 met jullie delen.

