Google Play Store Krijgt Alternatieve Betaalmethodes

Google heeft bekendgemaakt dat het bedrijf alternatieve betaalmethoden zal aanbieden in de Google Play Store. Ontwikkelaars moeten Google’s eigen betaalplatform blijven aanbieden, maar kunnen daarnaast nu ook alternatieve betaalmethoden toevoegen.

Google heeft in Europa veranderingen doorgevoerd om alvast te voldoen aan een wetgeving die in de toekomst zal gelden voor de landen in de EEA. In de nieuwe wetgeving van de Europese Commissie staat dat grote techbedrijven hun platformen breder open moeten stellen. Op deze manier hoopt de Europese Commissie de concurrentie te verbeteren.

Dankzij de wijziging kunnen alle ontwikkelaars een eigen betaalmethode in hun app of game implementeren. Ontwikkelaars blijven verplicht om Google’s eigen betaalplatform aan te bieden, maar kunnen daarnaast voortaan extra betaalmethoden aanbieden. Via de nieuwe betaalmethoden moet de ontwikkelaar 12 procent aan Google af staan, in plaats van de 15 procent die Google in rekening brengt voor het gebruik van Google’s eigen besturingssysteem.

