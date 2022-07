OnePlus Toont OnePlus 10T In Verschillende Kleuren

OnePlus heeft vlak voor de officiële introductie van de OnePlus 10T een afbeelding gedeeld waarop de vlaggenschip-smartphone te zien is in de kleuren Jade Green en Moonstone Black. De officiële introductie van de OnePlus 10T zal op 3 augustus plaatsvinden.

Volgende week zal OnePlus alle details over de OnePlus 10T aankondigen, maar de fabrikant heeft deze week al verschillende details bekendgemaakt. Zo schreven wij dat OnePlus afscheid neemt van de geliefde alert slider en dat de fabrikant dit keer niet heeft samengewerkt met de camerafabrikant Hasselblad. Nu heeft OnePlus een foto van de nieuwe OnePlus 10T gedeeld, waarop duidelijk te zien is in welke kleuren de smartphone verkrijgbaar zal zijn.

De bovenstaande foto maakt duidelijk in welke keuren de OnePlus 10T uitgebracht wordt. De zwarte uitvoering krijgt de naam Moonstone Black en lijkt een wat ruwere afwerking te hebben. De groene variant heet Jade Green en heeft een glanzende afwerking. Op 3 augustus zal OnePlus alle details bekendmaken die wij hier met jullie zullen delen.

