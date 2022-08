Renders Van Motorola Edge 30 Fusion Opgedoken

Op het internet zijn renders opgedoken van de Motorola Edge 30 Fusion. De Edge 30 Fusion is volgens de geruchten een internationale versie van de Motorola S30 Pro, die eerder in thuisland China is uitgebracht. Doordat de Chinese variant eerder al is aangekondigd, weten we ook al over welke specificaties de Edge 30 Fusion waarschijnlijk beschikt.

De onderstaande beelden zijn gedeeld door de bekende tech-lekker Evan Blass. Op de beelden zien we de Motorola Edge 30 Fusion, die intern de codenaam Tundra meekrijgt, van alle kanten. Zo zien we onder andere een scherm met lichtgebogen schermranden en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens.

Naar verwachting beschikt de Motorola Edge 30 Fusion over een 6,55-inch P-OLED Full-HD+ scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 888+ processor, een 4400 mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens (OIS), een 13MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. Ook heeft de smartphone ondersteuning voor Dolby Atmos.

We hebben nog geen releasedatum, maar we verwachten dat we niet al te lang hoeven te wachten, aangezien de Chinese variant al is aangekondigd.

via [AW]