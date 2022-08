WhatsApp Gaat Screenshots Van Eenmalige Foto’s Blokkeren

Met WhatsApp is het mogelijk om foto’s te sturen die slechts eenmalig kunnen worden weergegeven. WhatsApp wil deze functie nu beter beschermen door een feature toe te voegen die het maken van screenshots blokkeert.

WhatsApp introduceerde vorig jaar een nieuwe functie die foto’s en video’s met Eenmalige weergave mogelijk maakt. Ontvangers van zo’n foto of video kunnen de media eenmalig bekijken, waarna de media direct verdwijnt. Het is echter wel mogelijk om een screenshot te maken, om de media op een later tijdstip alsnog terug te kijken. Volgens WABetaInfo gaat WhatsApp het maken van screenshots van zulke beelden echter blokkeren. De bron ontdekte dit in de code van versie 2.22.18.16 van WhatsApp.

Het blokkeren van screenshots kennen we onder andere van bankieren-apps. Wanneer je een screenshot probeert te maken krijg je een melding te zien dat dit niet is toegestaan. Op de Eenmalige weergave na kun je in WhatsApp verder wel gewoon screenshots blijven maken. We weten nog niet wanneer WhatsApp de nieuwe feature zal uitrollen.

via [AW]