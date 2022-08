Motorola Introduceert 8 September Nieuwe Edge-smartphones

Motorola heeft via een teaser bekendgemaakt dat het bedrijf op 8 september een nieuwe Edge-smartphone zal introduceren. We krijgen waarschijnlijk de internationale versies van de Moto X30 Pro en de Moto S30 Pro te zien, die Motorola eerder al voor de Chinese markt heeft aangekondigd.

De teaser op Twitter toont een animatie met de datum 8 september en de contouren van de smartphone. Bij de teaser schrijft Motorola “Find yourself closer to the edge.” Motorola introduceerde onlangs de Moto X30 Pro en Moto S30 Pro voor thuisland China. We verwachten dat Motorola dezelfde smartphones onder een andere naam in Europa op de markt brengt.

De Moto X30 Pro beschikt onder andere over een Snapdragon 8+ Gen 1-processor, een 144Hz scherm, een 200MP camera en een 4610 mAh accu met ondersteuning voor 125W snelladen. De Moto S30 Pro maakt gebruik van een Snapdragon 888+-processor, een 50MP hoofdlens en een 4400 mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen.

Na de officiële introductie zetten wij alle details op een rijtje.

