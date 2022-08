Hands-on Video Toont Google Pixel 7 En Pixel 7 Pro

Google zal de Pixel 7 en Pixel 7 Pro over niet al te lange tijd op de markt brengen, maar beide smartphones zijn nu al te zien in een nieuwe video van Unbox Therapy. In de hands-on video zien we de smartphones in de kleur Obsidian.

Google heeft een vroege editie van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro in de kleur Obsidian opgestuurd naar Unbox Therapy. Hierdoor kon het bekende YouTube-kanaal de smartphones alvast laten zien aan hun kijkers. De video toont onder andere dat de Pixel 7 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte heeft. De Pixel 7 Pro heeft 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

De Pixel 7 en Pixel 7 Pro hebben dunnere schermranden dan hun voorganger, waardoor de smartphones slanker en lichter zijn dan de toestellen in de Pixel 6-serie. De officiële aankondiging zal op oktober plaatsvinden. Na de introductie zetten wij alle specificaties en andere details van Pixel 7-toestellen op een rijtje.

