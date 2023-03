TCL Introduceert Vier Smartphones Voor In De TCL 40-serie

TCL heeft op het Mobile World Congress in Barcelona een hele serie nieuwe budget-smartphone aangekondigd. Het gaat om de TCL 403, 405, 408 en TCL 40 SE, waarvan de prijzen variëren van slechts 99 euro tot 169 euro.

De TCL 403 is de voordeligste van de vier nieuwe smartphones. De smartphone beschikt over een 6,0-inch scherm met een resolutie van slechts 960 x 480 pixels, een MediaTek MT6761-processor, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 3000 mAh accu met een ouderwetse micro-USB aansluiting, een 8MP rear-camera en een 5MP selfie-camera. De smartphone draait op de Go-editie van Android 12 en krijgt een adviesprijs mee van 99 euro.

De TCL 405 kost twee tientjes meer. Hiervoor krijg je een 6,6-inch scherm met een HD-resolutie, een Helio G25-processor, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met een USB-C aansluiting, een 5MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. De TCL 405 is verkrijgbaar in de kleuren Lavender Purple en Space Dark voor een adviesprijs van 119 euro en draait net als de TCL 403 op de Go-editie van Android 12.

De TCL 408 is opnieuw twee tientjes duurder. De smartphone beschikt over een 6,6-inch scherm het een HD+ resolutie, een MediaTek MT6762-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. De TCL 408 draait op de reguliere versie van Android 12 en is verkrijgbaar in de kleuren Gravity Grey en Midnight Blue voor 139 euro.

Als laatste heeft TCL de TCL 40 SE aangekondigd. Deze smartphone krijgt een adviesprijs mee van 169 euro en beschikt over een 6,75-inch scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een Mediatek MT6765 Helio G37-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5010 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens. De TCL 40 SE draait op Android 13.

via [droidapp]