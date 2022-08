Review Xiaomi 12: Uitstekende Vlaggenschip-smartphone Met Een Paar Minpunten

Xiaomi is een fabrikant die ieder jaar zowel budget- als high-end smartphones op de markt brengt die vrijwel allemaal over een goede prijs/kwaliteit verhouding beschikken. In deze review kijken we naar de Xiaomi 12, een high-end smartphone met een compacte behuizing en een mooie uitstraling. In dit artikel bespreken we de voordelen en nadelen van dit interessante toestel.

Inhoud

Steeds meer fabrikanten kiezen ervoor om bij hun vlaggenschip-smartphones geen accessoires mee te leveren. Gelukkig is dat bij de Xiaomi 12 niet het geval. Zo vinden we in de doos naast de Xiaomi 12 en wat papierwerk ook een 67W snellader, een USB-C kabel en een transparante beschermhoes. De Xiaomi 12 is verkrijgbaar in de kleuren grijs, blauw en paars. In deze review kijken we naar het paarse exemplaar.

Design en bouwkwaliteit

Wanneer we de Xiaomi 12 uit de doos halen valt één ding gelijk op. De Xiaomi 12 is erg compact. Dit komt doordat de smartphone beschikt over een 6,28-inch scherm met zeer dunne schermranden. De meeste vlaggenschip-smartphones beschikken tegenwoordig over een scherm dat minimaal 6,5-inch groot is. Dankzij het kleinere scherm is de Xiaomi 12 één van de meest compacte high-end smartphones op de markt. In onze ogen is dit een enorm pluspunt van de Xiaomi 12.

De behuizing van de Xiaomi 12 is voorzien van een laag glas met een matte afwerking, wat een mooie luxe uitstraling geeft. Dit materiaal is wel vrij glad, waardoor veel mensen ervoor zullen kiezen om de meegeleverde rubberen beschermhoes te gebruiken. Achterop in de linkerbovenhoek vinden we een metalen camera-module die uit de behuizing steekt en beschikt over drie lenzen. Linksonder zien we de tekst “Xiaomi 5G”, wat gelijk duidelijk maakt dat de smartphone overweg kan met het 5G-netwerk.

Het 6,28-inch scherm heeft een ronde uitsparing voor de selfie-camera en een in-display vingerafdrukscanner. De gebogen zijkanten van het scherm lopen mooi over in het metalen frame. In deze frame vinden we zowel aan de boven- als onderkant een speaker. Voor de stereo speakers heeft Xiaomi samengewerkt met het merk Harman Kardon. Bovenop de Xiaomi 12 vinden we ook nog een infrarood sensor, een feature die Xiaomi vaker toevoegt aan zijn smartphones. De USB-C poort en de SIM-kaart aansluiting zitten aan de onderkant. De aan/uit-knop en de volume knoppen zitten aan de rechterkant. Een 3.5mm koptelefoonaansluiting ontbreekt.

De behuizing van de Xiaomi 12 heeft overigens geen IP-rating gekregen, wat wil zeggen dat de smartphone officieel niet waterdicht is. Je hoeft je geen zorgen te maken om een spontane regenbui, maar ga niet met de Xiaomi 12 zwemmen.

Specificaties en prestaties

De Xiaomi 12 is een high-end smartphone die dit jaar in Nederland op de markt verscheen. We hebben daarom hoge verwachtingen van de prestaties van de smartphone en mede dankzij de Snapdragon 8 Gen 1-processor voldoet de Xiaomi 12 aan deze verwachtingen.

Alle handelingen verlopen soepel, applicaties laden snel en zware games zijn geen enkel probleem. Daarnaast is de aanwezige 8GB werkgeheugen ruim voldoende om meerdere applicaties tegelijkertijd te openen. Verder heeft de Xiaomi 12 een nette 256GB opslagruimte waar je al je apps en media op kwijt kunt. Het is echter niet mogelijk om de opslagruimte uit te breiden met een microSD-kaart. Ik ben gewend om mijn media op een microSD-kaart op te slaan zodat ik deze vervolgens eenvoudig kan kopiëren naar mijn andere apparaten. Het ontbreken van een microSD-kaart op de Xiaomi 12 zie ik daarom als een minpuntje.

Scherm

Het scherm van de Xiaomi 12 is een 6,28-inch AMOLED-paneel met een hoge contrast en een snelle verversingssnelheid van 120Hz. Het scherm is helder, heeft een bijna 90 procent screen-to-body ratio en beschikt net als de meeste andere smartphones over een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Op het scherm valt weinig aan te merken en de kwaliteit is gewoon goed.

Accu

Xiaomi heeft de smartphone uitgerust met een 4500 mAh accu, wat vrij normaal is voor een vlaggenschip-smartphone. Zo hebben de Sony Xperia 5 III en de Samsung Galaxy S22+ ook een 4500 mAh accu. De accu van de Xiaomi 12 lijkt het echter iets minder lang vol te houden dan de vlaggenschip-smartphones van Sony en Samsung, alhoewel je de dag bij normaal gebruik wel makkelijk doorkomt. Daarentegen kan de Xiaomi 12 weer veel sneller opladen dan de concurrentie. Zo kun je de Xiaomi 12 met de meegeleverde 67W snellader in drie kwartier van 0% tot 100% opladen. Dat is een stuk sneller dan de Galaxy S22+ die iets meer dan een uur nodig heeft, of de Sony Xperia 5 III die maar liefst 1 uur en 50 minuten aan de lader moet hangen.

De Xiaomi 12 kan ook draadloos laden met een maximale snelheid van maar liefst 50W. Hiervoor heb je wel een Qi-lader nodig die ondersteuning heeft voor 50W snelladen. Daarnaast heeft de Xiaomi ondersteuning voor 10W “Reverse wireless charging”. Met reverse wireless charging kun je met de Xiaomi 12 andere apparaten, zoals draadloze oordopjes, draadloos opladen.

Camera

De camera is tegenwoordig een van de belangrijkste onderdelen van een smartphone. De Xiaomi 12 beschikt aan de achterkant over een camera-module die uit de behuizing steekt. Het zou mooi zijn als deze module wat minder ver uit de behuizing steekt, maar waarschijnlijk is dit niet mogelijk vanwege de dunne behuizing. In de camera-module vinden we drie lenzen, namelijk een 50MP hoofdlens met optische beeldstabilisatie, een 13MP ultragroothoeklens met een kijkhoek van 123 graden en een 5MP telemacrolens voor het maken van close-ups op een afstand van 3cm tot 7cm. De camera focust snel en kan in 8K-resolutie filmen. Voorop vinden we een 32MP selfie-camera.

Zoals je op de voorbeelden kunt zien maakt de Xiaomi 12 hele mooie foto’s, zowel binnen als buiten en in lichte en donkere omgevingen. De camera heeft ook een goeie macrolens, wat resulteert in de onderstaande foto’s van bloemen. Wij geven de gemaakte foto’s een dikke voldoende, maar toch heeft de camera één groot minpunt. Er is namelijk geen zoomlens aanwezig, waarmee je optisch kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Een zoomlens ontbreekt bij de meeste budget- en mid-range smartphones, maar bij een high-end smartphone is een zoomlens meestal wel aanwezig. Dat de Xiaomi 12 geen zoomlens heeft is dus best opmerkelijk. Gelukkig zijn de resultaten van de overige lenzen uitstekend.

MIUI 13

De Xiaomi 12 draait uit de doos op Android 12 met Xiaomi’s eigen MIUI 13-schil. MIUI 13 brengt een hoop visuele wijzigingen met zich mee die de interface op Xiaomi-smartphones een uniek uiterlijk geven. Stap je over van een toestel met stock-Android dan zul je wel even moeten wennen aan deze nieuwe interface. De MIUI 13-schil kan soms namelijk een beetje druk overkomen en de schil bevat voorgeïnstalleerde apps. Zo zijn apps als Facebook en TikTok al geïnstalleerd wanneer je de Xiaomi 12 voor het eerst opstart. Gelukkig kun je deze apps wel verwijderen.

Een Android-interface komt uiteindelijk neer op persoonlijke voorkeur. Ik zelf heb meerdere Xiaomi-smartphones in gebruik gehad en heb me nooit aan de MIUI-schil geërgerd. Het belangrijkste is dat het geheel soepel draait en dat is zoals we van een vlaggenschip mogen verwachten ook het geval.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

De Xiaomi 12 zal bij een hele hoop consumenten in de smaak vallen. Ten eerste is de smartphone erg compact, iets dat tegenwoordig vrij uniek is. Daarnaast heeft de smartphone een krachtige processor en maakt de smartphone mooie foto’s. Alles draait soepel en het scherm heeft mooie kleuren en is helder. De accu kan zowel bekabeld als draadloos erg snel opladen en Xiaomi levert nog gewoon een oplader en beschermhoes bij de Xiaomi 12. Ook het huidige prijskaartje van 619 euro is erg aantrekkelijk voor een vlaggenschip-smartphone die dit jaar is uitgebracht.

De Xiaomi 12 is echter niet perfect. Zo ontbreekt een zoomlens en kun je de opslagruimte niet uitbreiden met een microSD-kaart. Ook heeft de behuizing geen officiële IP-rating gekregen.

Voordelen

– Krachtige processor zorgt voor snel systeem

– Compacte smartphone

– Camera maakt goede foto’s

– Ondersteuning voor 67W snelladen, 50W draadloos laden en 10W omgekeerd laden

– Mooi scherm

– Wordt geleverd met 67W snellader en beschermhoes

Nadelen

– Een zoomlens ontbreekt

– Het is niet mogelijk om de opslagruimte uit te breiden met een microSD-kaart

– Geen IP-rating

De Xiaomi 12 is momenteel in Nederland verkrijgbaar voor een vanaf prijs van 619 euro in de kleuren grijs, blauw en paars.