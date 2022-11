Samsung Rolt Maintenance Mode Uit Naar Galaxy-smartphones

Samsung heeft een nieuwe functie aangekondigd, genaamd Maintenance Mode. Deze ‘onderhoudsmodus’ moet extra privacy-opties bieden en rolt nu uit naar de Galaxy-smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Samsung rolt de Maintenance Mode nu wereldwijd uit. Met de nieuwe onderhoudsmodus kun je de toegang tot persoonlijke informatie beperken. Dit is handig wanneer je bijvoorbeeld je telefoon inlevert voor reparatie. Met de Maintenance Mode maak je een apart gebruikersaccount aan die alleen toegang heeft tot essentiële functionaliteiten, waarbij gegevens zoals foto’s, berichten en contacten worden afgeschermd. In de onderhoudsstand kunnen alleen apps uit de Galaxy Store worden gedownload, die automatisch verdwijnen zodra de onderhoudsmodus verlaten wordt.

De onderhoudsstand rolt als eerste uit naar de Galaxy S22-serie. De functie zit verwerkt in de Android 13-update. Samsung is ook begonnen met de uitrol van Android 13 voor de Galaxy S21-serie, wat betekent dat Galaxy S21-gebruikers de nieuwe functie ook kunnen gebruiken.

