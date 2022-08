WhatsApp Communities Toegevoegd In Nieuwste Bèta

WhatsApp heeft een nieuwe functie toegevoegd aan de nieuwste bèta-versie van de chat-app. Het gaat om de functie “WhatsApp Communities”, die Mark Zuckerberg in april al introduceerde.

De Community-functionaliteit maakt het mogelijk om een grote groep met subgroepen aan te maken. Volgens Mark Zuckerberg is deze functie een belangrijke aanvulling voor de berichtendienst.

De nieuwe groepsfunctie is te vinden in de navigatiebalk bovenin WhatsApp. Wanneer je dit tabblad opent kun je een community maken met daarin maximaal 10 groepen, die elk maximaal 512 gebruikers kan tellen. Gebruikers kunnen op basis van hun interesses bepalen bij welke subgroep ze willen aansluiten. Je kunt een subgroep verlaten zonder dat je de hele gemeenschap verlaat.

Momenteel is de Community-functionaliteit alleen beschikbaar in de bèta van WhatsApp en we weten nog niet wanneer WhatsApp de nieuwe functie naar alle gebruikers zal uitrollen.

via [droidapp]