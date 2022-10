Xiaomi Redmi Note 12-serie Met 200MP Camera En 210W Snelladen Aangekondigd

Xiaomi heeft deze week de Redmi Note 12-serie aangekondigd. De serie bestaat uit de Redmi Note 12, de Redmi Note 12 Pro, de 12 Pro+ en de 12 Explorer Edition. Xiaomi heeft de smartphones uitgerust met een aantal opvallende features, waaronder een 200MP camera en ondersteuning voor maar liefst 210W snelladen.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro en Note 12 Pro+

De vier nieuwe smartphones zijn eerst voor de Chinese markt aangekondigd, maar verschijnen hoogstwaarschijnlijk over een aantal maanden ook in Europa op de markt. Laten we beginnen met de Redmi Note 12 Pro en Note 12 Pro+. Beide smartphones hebben een 6,67-inch OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 1080-processor, een 5000 mAh accu en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De Redmi Note 12 Pro kan met 67W snelladen en de Note 12 Pro+ kan met 120W snelladen. Een lege Redmi Note 12 Pro+ is dankzij deze snelheid in slechts 19 minuten aan de lader weer volledig opgeladen.

Het grootste verschil zit echter in de camera-setup. Zo heeft de Note 12 Pro+ een 200MP hoofdlens, terwijl de reguliere 12 Pro is uitgerust met een 50MP hoofdlens. Naast de hoofdlens vinden we nog een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

Bij de Note 12 Pro krijgen mensen de keuze uit 6GB, 8GB of 12GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. De Note 12 Pro+ is alleen verkrijgbaar met 8GB of 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

Xiaomi Redmi Note 12 Explorer Edition

Xiaomi heeft ook een Explorer Edition van de Redmi Note 12 aangekondigd. Dit is het meest uitgebreide model in de serie en valt vooral op door zijn ondersteuning voor 210W snelladen. Hierdoor is een lege 4300 mAh accu in slechts 9 minuten weer volledig opgeladen. Een dergelijke snelheid zijn we nog niet eerder tegengekomen op een smartphone.

De overige specificaties komen grotendeels overeen met die van de Redmi Note 12 Pro+, inclusief de 200MP camera.

Xiaomi Redmi Note 12

Als laatste hebben we nog de reguliere Xiaomi Redmi Note 12. Ook dit model beschikt over een 6,67-inch Full-HD OLED-scherm en een 5000 mAh accu. De Redmi Note 12 kan echter met “slechts” 33W snelladen en heeft een Snapdragon 4 Gen 1-processor. Achterop vinden we een dubbele camera met een 48MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. Klanten kunnen kiezen uit maximaal 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

De Redmi Note 11-serie verscheen begin dit jaar in Nederland op de markt. We verwachten daarom dat de Redmi Note 12-serie begon volgend jaar in Nederland verkrijgbaar zal zijn. In China is de Redmi Note 12 al verkrijgbaar voor omgerekend 235 euro en voor de Note 12 Discovery Edition betaal je slechts 335 euro. In Europa zullen de prijzen vanwege de belastingen en kosten voor de import echter een stuk hoger uitvallen.