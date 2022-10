Nothing Phone (1) Ontvangt Update Met Glyph Interface-verbeteringen

Er staat een update klaar voor de Nothing Phone (1), de eerste smartphone van het bedrijf Nothing. De update brengt verschillende verbeteringen met zich mee, waaronder verbeteringen voor de Glyph Interface.

De Nothing Phone (1) is misschien niet de krachtigste smartphone, maar het apparaat valt wel op doordat de achterkant is uitgerust met maar liefst 900 witte LED’s. Deze LED’s lichten op bij inkomende notificaties, inkomende oproepen of wanneer de smartphone aan het laden is. Ook kan de verlichting meebewegen op de maat van de gekozen ringtone. Dankzij de Nothing OS 1.1.6-update krijgt deze zogeheten Glyph Interface nu vloeiendere lichteffecten en ook het oplaadgeluid wordt ermee gesynchroniseerd.

Daarnaast pakt de update enkele bugs aan, is de launcher geoptimaliseerd en is er ondersteuning toegevoegd voor Google AR Core. De Nothing Phone (1) draait na de update nog steeds op Android 12. De update naar Android 13 zal pas volgend jaar worden uitgerold.

via [droidapp]