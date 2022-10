Nothing Heeft Bijna Één Miljoen Producten Verkocht

Nothing is een nieuw bedrijf dat is opgericht door Carl Pei. Het bedrijf heeft inmiddels twee producten op de markt gebracht, namelijk een smartphone en een setje draadloze oordopjes. Deze twee producten zijn gezamenlijk bijna een miljoen keer over de toonbank gegaan, zo laat het bedrijf weten.

De Nothing Phone (1) is de eerste smartphone van het bedrijf en valt vooral op door zijn lichtgevende achterkant. Intern is de Nothing Phone (1) uitgerust met goeie mid-range specificaties en de smartphone kreeg een adviesprijs mee van 469 euro. In een gesprek met de site AndroidWorld.nl heeft Carl Pei aangegeven dat de smartphone inmiddels zo’n 500.000 keer is verkocht. Het is onduidelijk hoeveel exemplaren in Nederland zijn verkocht, maar Carl Pei laat wel weten dat Nederland, samen met Japan en thuisland Engeland tot de beste markten behoort.

Een half miljoen klinkt misschien als een groot aantal, maar is op de smartphonemarkt een relatief klein nummer. Zo verkocht wereldleider Samsung vorig jaar zo’n 270 miljoen smartphones en wist Sony, die nog geen 1 procent van de markt in handen heeft, 3 miljoen smartphones te verkopen. Toch moet je ergens beginnen en is nieuwe concurrentie op de smartphonemarkt altijd goed voor de consument.

Carl Pei geeft verder aan dat hij niet kan wachten om het derde product van Nothing te laten zien aan klanten:

Nu we op het punt staan de één miljoen verkochte producten wereldwijd te overschrijden, kan ik niet wachten tot men ons derde product, Ear (stick), in handen krijgt. Het product biedt comfort en brengt tegelijkertijd onze meest geavanceerde geluidservaring tot nu toe. Het bijzondere design van de case is geïnspireerd op de vorm van een lipstick en heeft een unieke, maar functionele draaiopening.

Nothing introduceerde de Nothing Ear (stick) een aantal dagen geleden. De oordopjes verschijnen 4 november op de markt voor 119 euro.