Samsung-update Zorgt Voor Schermproblemen

Gebruikers van verschillende Samsung-smartphones klagen over een schermprobleem dat lijkt te zijn veroorzaakt door de laatste software-update. Sommige gebruikers krijgen sinds de update namelijk een groene streep te zien over het scherm.

Helaas brengt het installeren van de nieuwste update niet altijd alleen voordelen met zich mee. Soms bevat een update namelijk een bug die voor vervelende problemen kan zorgen. Neem bijvoorbeeld de laatste update van Samsung, die bij een aantal gebruikers zorgt voor een groene streep die verticaal door het scherm te zien is. Het geeft de indruk dat het scherm kapot is, maar gelukkig is dat niet het geval.

Het scherm mag dan nog wel intact zijn, het neemt niet weg dat een groene streep op het scherm erg vervelend is. Ook komt het probleem op verschillende smartphones voor, want er zijn onder andere meldingen opgedoken van mensen met een Galaxy S21 FE, een Galaxy S21 Ultra, een Galaxy Z Flip 3 en een Galaxy A73. Samsung heeft zelf nog niet gereageerd en daarom weten we nog niet wanneer we een oplossing voor dit probleem kunnen verwachten.

via [droidapp]