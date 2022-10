“Samsung Galaxy S23 Ultra Kan Veel Betere Foto’s Maken”

Samsung zal de Galaxy S23-serie begin 2023 introduceren, maar geruchten over de nieuwe vlaggenschip-serie duiken al regelmatig op. Volgens een doorgaans goedgeïnformeerde bron krijgt de Galaxy S23 Ultra onder andere een veel betere camera dan zijn voorganger.

Tech-lekker Ice Universe, een doorgaans betrouwbare bron, schrijft dat Samsung de Galaxy S23 Ultra uitrust met een 200MP hoofdcamera. Deze nieuwe camera kan onder andere betere foto’s en video’s in donkere omgevingen maken. Volgens de bron gaat het om de “grootste verbetering van Samsung’s vlaggenschip-telefoons in de afgelopen vijf jaar“. Exacte details over deze verbeteringen geeft hij echter niet.

De Samsung Galaxy S23 Ultra krijgt opnieuw een zoomlens met 3x optische zoom en een periscopische zoomlens met 10x zoom. Ondanks dat de hardware hetzelfde blijft zullen ook deze lenzen beter presteren. Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 2-chipset en er is opnieuw ondersteuning voor de S Pen. Samsung zal de Galaxy S23 Ultra samen met de reguliere Galaxy S23 en de Galaxy S23 Plus begin volgend jaar introduceren.

via [androidplanet]