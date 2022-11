“Blauw Vinkje Op Twitter Kost Straks 20 Dollar Per Maand”

De website The Verge schrijft dat Twitter van plan is om verificatie onderdeel te maken van zijn Blue-abonnement. Daarnaast zal de prijs van dit abonnement stijgen naar 20 dollar per maand.

The Verge heeft deze informatie van anonieme bronnen en interne correspondentie van Twitter. Ook Casey Newton van Platformer schreef onlangs dat Twitter geld wil vragen voor verificatie. Op dit moment rekent Twitter vijf dollar per maand voor Twitter Blue, maar het bedrijf overweegt dus om deze prijs te verhogen naar 20 dollar per maand. Een Twitter Blue-abonnement is momenteel nog niet beschikbaar in Nederland.

Als Twitter de nieuwe plannen doorvoert krijgen gebruikers die al geverifieerd zijn 90 dagen de tijd om een Twitter Blue-abonnement af te sluiten. Doen ze dit niet dan raken ze hun blauwe vinkje kwijt. Elon Musk, de nieuwe eigenaar van Twitter, zou medewerkers tot 7 november de tijd hebben geven om de wijziging door te voeren. Lukt dit niet dan zullen de mensen die aan dit project werken worden ontslagen, aldus The Verge.

via [tweakers]