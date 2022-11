Introductie Samsung Galaxy S23-serie Mogelijk Al Op 23 December

Nieuwe berichten over de aankomende Galaxy S23-serie duiken inmiddels wekelijks op en tot nu toe dachten we dat de officiële introductie in januari of februari van 2023 zou plaatsvinden. Er is nu echter een gerucht opgedoken die doet vermoeden dat de introductie mogelijk al op 23 december zal plaatsvinden.

Het Zuid-Koreaanse telecombedrijf KT Corporation heeft een render gemaakt voor een poster die zal worden gebruikt om de pre-order periode van de Galaxy S23-serie te promoten. De poster is niet indrukwekkend, maar bevat wel een belangrijk detail. De pre-order periode zou namelijk starten op 23 december en eindigen op 5 januari. Dit zou betekenen dat de Galaxy S23 al vanaf 6 januari in de winkels komt te liggen.

Als de informatie van de bron klopt zou dit een erg opmerkelijk keuze zijn van Samsung. Samsung introduceerde de Galaxy S22-serie namelijk op 9 februari, waarna de drie nieuwe smartphones op 25 februari op de markt verschenen. Daarnaast is het vanwege de vakanties rond het einde van december normaalgesproken erg stil op de tech-markt.

We weten niet wat de reden is voor een mogelijk vervroegde introductie van de Galaxy S23. Misschien denkt Samsung met een eerdere lancering beter te kunnen concurreren met de nieuwe vlaggenschip-smartphones van merken als Apple en Google. Samsung heeft zelf nog niet gereageerd op de berichten. Daarom raden we aan om de geruchten nog even met een flinke korrel zout te nemen.

via [droidapp]