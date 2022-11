Twitter Blue-abonnement Inclusief Verificatie Kost 8 Dollar Per Maand

Eerder schreven wij dat de prijs van het Twitter Blue-abonnement mogelijk zal stijgen naar maar liefst 20 dollar per maand. Deze informatie blijkt niet juist te zijn. Elon Musk, de nieuwe eigenaar van Twitter, heeft nu namelijk laten weten dat de prijs van dit abonnement zal stijgen met 3 dollar, van 5 dollar per maand naar 8 dollar per maand. Dit is inclusief het blauwe vinkje naast je accountnaam.

Tot nu toe stonden het Twitter Blue-abonnement en de verificatie in de vorm van het blauwe vinkje los van elkaar, maar Twitter gaat deze twee features nu met elkaar combineren. Voorheen werden blauwe vinkjes alleen uitgedeeld aan mensen die “authentiek, bekend en actief” zijn, maar het lijkt er nu dus op dat dit vinkje straks gewoon te koop zal zijn.

Naast de verificatie van een account bevat het Blue-abonnement ook prioriteit als het gaat om beantwoorden, mentions en de zoekoptie. Daarnaast krijgen gebruikers met dit abonnement de helft minder advertenties te zien. Momenteel is Twitter Blue alleen in de VS verkrijgbaar, maar Elon Musk heeft aangekondigd dat dit abonnement ook naar andere landen zal worden uitgerold. Wanneer dit precies zal gebeuren is nog onduidelijk.

via [tweakers]