Samsung Galaxy S22 En S22 Plus Liggen Nu In De Winkels

Nadat eerder al de Galaxy S22 Ultra in de winkels verscheen heeft Samsung nu ook de Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus in ons land op de markt gebracht. De high-end vlaggenschip-smartphones krijgen een adviesprijs mee van 849 euro en 1049 euro.

De Galaxy S22 Ultra, de krachtigste en grootse smartphone uit de Galaxy S22-serie, is al even verkrijgbaar in ons land, maar vanaf nu kun je ook de reguliere Galaxy S22 en de wat grotere Galaxy S22 Plus kopen. De Galaxy S22 is een vrij compacte smartphone die beschikt over een 6,1-inch OLED-scherm met een resolutie van 2340×1080 pixels en een 19,5:9-beeldverhouding, een Exynos 2200-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 3700mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen en 15W draadloos laden, een waterdichte behuizing (IP68), een 10MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom.

De Samsung Galaxy S22 is onder andere bij Coolblue verkrijgbaar voor 849 euro in de kleuren zwart, groen, roze en wit. Het model met 256GB opslagruimte kost 899 euro. Op het moment van schrijven zijn echter nog niet alle modellen verkrijgbaar.

De Galaxy S22 Plus kost 200 euro meer en beschikt over een groter 6,6-inch OLED-scherm met een resolutie van 2340×1080 pixels en een 19,5:9-beeldverhouding, dezelfde processor, opnieuw 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte en dezelfde camera’s. De accu heeft wel een grotere capaciteit van 4500mAh en kan met 45W snelladen.

De Samsung Galaxy S22 Plus is verkrijgbaar in dezelfde kleuren voor 1049 euro (128GB) of 1099 euro (256GB).