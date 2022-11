Oppo A17 Met Luxe Uitstraling Aangekondigd Voor 179 Euro

Oppo heeft een nieuwe budget-smartphone aangekondigd. Het gaat om de Oppo A17, die een adviesprijs meekrijgt van 179 euro. Hiervoor krijg je een smartphone met een luxe uitstraling, een 50MP camera en een grote accu.

Ondanks de lage adviesprijs heeft de Oppo A17 geen goedkope uitstraling. De smartphone heeft een ultradunne retro-ontwerp met afgevlakte randen, die de smartphone een slanke en premium uiterlijk geeft. Door composietverwerkingstechniek voelt de behuizing aan als leer. De behuizing is 8,29 mm dik en de smartphone weegt 189 gram.

Voorop vinden we een 6,56-inch scherm met een resolutie van 1612 bij 720 pixels en een 60Hz verversingssnelheid. Intern beschikt de Oppo A17 over een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 10W snelladen, een MediaTek Helio G35-processer, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 5MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens.

De Oppo A17 draait op Android 12 met de ColorOS 12.1-schil en is verkrijgbaar in de kleuren Lake Blue en Midnight Black voor 179 euro. De smartphone is per direct te bestellen bij webwinkels als Coolblue.nl.