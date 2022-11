Budget-smartphone Xiaomi Redmi 10A In Nederland Verkrijgbaar Voor 149 Euro

Er is een nieuwe budget-smartphone verkrijgbaar in Nederland. Het gaat om de Xiaomi Redmi 10A, die een adviesprijs meekrijgt van 149 euro. De Redmi 10A beschikt onder andere over een 6,53-inch scherm, een 5000 mAh accu en een dubbele rear-camera.

Mensen die op zoek zijn naar een goedkope smartphone die goed genoeg is voor het uitvoeren van de basistaken kunnen nu kiezen voor de Redmi 10A. De smartphone beschikt over een 6,53-inch 60Hz scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels en een druppelnotch voor de selfie-camera. Intern vinden we een MediaTek G25-processor, 3GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu die je nog moet opladen met een ouderwetse micro USB-poort, een 5MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens en een 2MP dieptelens.

De Xiaomi Redmi 10A draait uit de doos op Android 11 en is bij Belsimpel verkrijgbaar voor 149 euro in de kleuren grijs en zilver.

