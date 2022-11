Huawei Introduceert Voordeligere Vouwbare Smartphone Huawei Pocket S

Huawei heeft een nieuwe opvouwbare smartphone aangekondigd. De Huawei Pocket S heeft veel weg van de P50 Pocket, maar is een stuk minder duur. Op dit moment is de smartphone alleen voor de Chinese markt gepresenteerd.

Huawei presenteerde eind vorig jaar de Huawei P50 Pocket. Deze smartphone kost omgerekend minimaal 1250 euro, wat een flinke prijs is. Nu heeft de Chinese fabrikant de Huawei Pocket S gepresenteerd, die omgerekend zo’n 850 euro kost. Het grootste verschil tussen de P50 Pocket en de Pocket S is de processor. De Huawei Pocket S beschikt namelijk over een Snapdragon 778G-processor, in plaats van een Snapdragon 888-processor. De Snapdragon 778G is ook te vinden in de Xiaomi 12 Lite.

Het vouwbare OLED-scherm is 6,9-inch groot en heeft een resolutie van 2790 bij 1188 pixels. Aan de buitenkant vinden we een rond scherm met een formaat van 1,04-inch. Dit scherm kan worden gebruikt voor het tonen van notificaties en widgets. Verder heeft de Pocket S 8GB werkgeheugen, maximaal 512GB opslagruimte en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens. Voorop vinden we een 10,7-inch selfie-camera.

De Huawei Pocket S draait niet op Android, maar op Huawei’s eigen besturingssysteem HarmonyOS 2. Hierdoor ontbreekt de Google Play Store, wat de smartphone een stuk minder interessant maakt voor de Europese markt. Het is dan ook nog de vraag of Huawei de smartphone überhaupt buiten China op de markt zal brengen.

via [androidplanet]