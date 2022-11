WhatsApp Laat Je Straks Berichten Naar Jezelf Sturen

WhatsApp werkt aan een nieuwe feature die het mogelijk maakt om jezelf toe te voegen als contact, zodat je berichten naar jezelf kunt sturen. Dit blijkt uit screenshots van een bèta-versie van WhatsApp.

Met Telegram, een concurrent van WhatsApp, is het mogelijk om een bericht te sturen naar jezelf. Dezelfde mogelijkheid lijkt nu ook naar WhatsApp te komen. Op het eerste gezicht lijkt dit een totaal nutteloze toevoeging, maar dat is niet het geval. Veel mensen gebruiken de optie om berichten naar je zelf te sturen namelijk voor herinneringen, het delen van linkjes voor later of voor het opslaan van andere content. Ook kun je eenvoudig kleine bestanden uitwisselen tussen de verschillende apparaten waarop je WhatsApp hebt geïnstalleerd.

Op dit moment is de feature alleen gespot in de bètaversie van WhatsApp. De feature zit nu dus nog in een testfase. Het is onduidelijk hoe lang we moeten wachten voordat de optie in de stabiele versie van WhatsApp te vinden is.

