“Specificaties Van Oppo Find X6 Pro Gelekt”

Via Twitter zijn de vermoedelijke specificaties van de aankomende vlaggenschip-smartphone Oppo Find X6 Pro uitgelekt. De smartphone is even groot als zijn voorganger, maar krijgt een betere processor en betere camera.

Volgens Twitter-gebruiker @heyitsyogesh beschikt de Oppo Find X6 Pro opnieuw over een 6,7-inch scherm. Intern vinden we echter de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-processor in combinatie met 8GB of 12GB werkgeheugen en 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 5.000 mAh en kan met maximaal 100W snelladen en 50W draadloos laden.

Achterop vinden we een driedubbele rear-camera met een 50MP 1-inch IMX989-sensor van Sony, een 50MP telelens en een 50MP groothoeklens. De selfie-camera heeft opnieuw een 32MP resolutie.

We weten nog niet wanneer Oppo de Find X6 Pro zal introduceren, maar Oppo lanceerde de Find X5 Pro in maart van dit jaar. De Oppo Find X5 Pro is verkrijgbaar voor zo’n 1000 euro.

via [hardware.info]