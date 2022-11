“Specificaties Opvouwbare Oppo Find N2 Gelekt”

Oppo lanceerde in december vorig jaar zijn eerste opvouwbare smartphone onder de naam Oppo Find N. Inmiddels werkt de fabrikant hard aan zijn opvolger, waarvan nu een aantal specificaties zijn uitgelekt. We weten nog niet of de Oppo Find N2 ook in Europa op de markt verschijnt.

Volgens de geruchten beschikt de Oppo Find N2 onder andere over een Snapdragon 8 Gen 1-processor. Het vouwbare AMOLED-scherm is 7,1-inch groot en heeft een resolutie van 1792 bij 1920 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Details over het scherm aan de buitenkant ontbreken nog, maar de originele Find N heeft een 5,49-inch scherm.

De Oppo Find N2 krijgt vier camera’s en maakt gebruik van een MariSilicon X-chip voor beeldverwerking. Deze chip is ook aanwezig in de Oppo Find X5 Pro. Voor de camera’s van de Find N2 werkt Oppo mogelijk samen met de camerafabrikant Hasselblad. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en de achterkant is mogelijk voorzien van nep leer. De Oppo Find N2 draait uit de doos op Android 13 met de ColorOS 13-schil en de smartphone verschijnt op de markt in de kleuren wit, zwart en groen.

via [androidplanet]