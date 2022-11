Xiaomi Toont Concept-smartphone Met Verwisselbare Lenzen

Smartphones kunnen steeds betere foto’s maken, maar lopen doorgaans nog wel achter op echte spiegelreflexcamera’s. Toch is het goed mogelijk dat we in de toekomst net zulke professionele foto’s kunnen maken met een smartphone als met spiegelreflexcamera. Xiaomi experimenteert namelijk met een smartphone waarbij je op de achterkant lenzen kunt verwisselen.

Xiaomi heeft op Weibo een video geplaatst waarin het bedrijf een concept-smartphone toont die veel lijkt op de eerder aangekondigde Xiaomi 12S Ultra. Aan de achterkant van deze smartphone zien we echter een ring waarop je een lens kunt bevestigen van de Leica M-serie. De camera-module zelf heeft een 50MP Sony IMX989-sensor, die ook te vinden is in de Sony Xperia PRO-I. Je kunt deze camera gebruiken zonder Leica-lens, maar met de verwisselbare lenzen kun je de mogelijkheden flink uitbreiden. Denk bijvoorbeeld aan een serieuze zoomlens of lenzen die zonder software-trucjes een mooi ‘bokeh’ effect creëren. Ook kun je met deze lenzen handmatig focussen, wat voor professionele fotografen erg belangrijk is.

We denken dat het voorlopig bij de concept blijft en dat de smartphone in de video dus niet op de markt verschijnt. Leica M-lenzen kosten namelijk minimaal 2.795 dollar, waardoor de doelgroep wel erg klein is. De meeste mensen zullen dan toch liever kiezen voor een losse spiegelreflexcamera. Wel is het interessant om te zien dat fabrikanten kijken wat de mogelijkheden zijn om het gat tussen smartphonecamera’s en spiegelreflexcamera’s te dichten.

via [AW]