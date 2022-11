Eerste Details Van Xiaomi Redmi K60-serie Opgedoken

De Xiaomi Redmi K50 is zo’n drie maanden beschikbaar, maar Xiaomi werkt inmiddels alweer hard aan de opvolger. Volgens de laatste berichten bestaat de Xiaomi Redmi K60-serie uit de Redmi K60, K60 Pro en K60 Extreme. Alle drie de modellen krijgen een andere chipset.

Volgens tech-insider @kacskrz gaat Xiaomi drie modellen in de Redmi K60-serie uitbrengen. De Redmi K60 krijgt de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-processor terwijl de Redmi K60 Pro gek genoeg een Snapdragon 8+ Gen 1-processor krijgt. De Redmi K60E maakt gebruik van een MediaTek-chipset. Vermoedelijk gaat het om de Dimensity 9200.

Er zijn ook al details over de accu opgedoken. Zo kan de Redmi K60 Extreme volgens Weibo gebruiker @WHYLAB met 120W snelladen. De andere twee modellen hebben ondersteuning voor 67W snelladen.

Het is nog onduidelijk of Xiaomi de Redmi K60-serie ook in Europa op de markt zal brengen. Mogelijk zullen de smartphones in Europa onder een andere naam worden uitgebracht.

via [hardware.info]