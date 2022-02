OnePlus 10 Pro Extreme Edition Aangekondigd

OnePlus heeft deze week de Extreme Edition van de OnePlus 10 Pro geïntroduceerd. De nieuwe uitvoering heeft een witte behuizing en een achterzijde van keramiek. Ook is de OnePlus 10 Pro Extreme Edition het enige model met 512GB opslagruimte.

De OnePlus 10 Pro is al sinds januari in China verkrijgbaar, maar de smartphone is nog niet voor de internationale markt aangekondigd. In China heeft OnePlus nu echter de Extreme Edition van de OnePlus 10 Pro uitgebracht. De OnePlus 10 Pro Extreme Edition is een ‘Panda White’ uitvoering van de krachtige smartphone en beschikt over een krasbestendigere keramieken behuizing.

De specificaties van de Extreme Edition zijn grotendeels gelijk aan die van de Volcanic Black- en Emerald Forest-modellen, die een glazen afwerking hebben. Wel heeft de Extreme Edition 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. De andere OnePlus 10 Pro-modellen hebben 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte.







Het is nog onduidelijk wanneer OnePlus de OnePlus 10 Pro voor de Europese markt zal aankondigen en of de Extreme Edition ook in Europa wordt gelanceerd.

via [AW]