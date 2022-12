Xiaomi Zal Dinsdag De Redmi K60-serie Introduceren

Xiaomi heeft bekendgemaakt dat het bedrijf na de kerst de Redmi K60-serie zal aankondigen. De presentatie zal dinsdagmiddag Nederlandse tijd plaatsvinden en een afbeelding geeft alvast wat details weg.

Xiaomi heeft de onderstaande teaser gedeeld. Hierop zien we de achterkant van de Redmi K60 samen met een driedubbele rear-camera. Het lijkt er op dat één van de drie lenzen een periscopische zoomlens is. Verder valt op dat de bovenkant van de Redmi K60 is uitgerust met een speaker, een microfoon en vermoedelijk een infraroodzender.

De Redmi K60-serie verschijnt in Europa waarschijnlijk onder een andere naam op de markt. Vorige modellen uit de Redmi K-serie verschenen hier namelijk op de markt onder de Poco-merknaam. Zo kennen wij de Redmi K50i in Europa als de Poco X4 GT. Na de officiële introductie van de Redmi K60-serie zetten wij op Androidics.nl alle specificaties nog even op een rijtje.

via [tweakers]