6 redenen om een Android tv te nemen

Android is het bekende besturingssysteem van Google en biedt alles wat je gewend bent van de smartphone, tablet en laptop. Natuurlijk verzend je geen e-mail met je tv, maar voor de rest is ook de tv van Android ontzettend gebruiksvriendelijk. Natuurlijk volledig gericht op alle gemakken die je van een tv verwacht en een beetje meer…

Hieronder geven wij de zes redenen waarom jij vandaag het liefst nog een Android tv in huis haalt.

Slimme tv voor een schappelijk bedrag

Met het Android besturingssysteem haal je direct een ontzettend slimme tv in huis. Tv kijken gaat vanaf nu volkomen veranderen, want de afstandsbediening heb je niet eens meer nodig. Daarnaast kan de tv zich helemaal aan je persoonlijke wensen aanpassen en is er veel meer mogelijk als enkel tv kijken. Ben je opzoek naar een hoogwaarde tv voor een mooi bedrag dan is de Android tv absoluut een goede keuze. Bekijk hier alle tv aanbiedingen.

Supersnelle interface

Het besturingssysteem van Google is in de loop der jaren steeds meer geoptimaliseerd. Hierdoor is de interface ontzettend snel en heb je nauwelijks vertraging als je de tv wilt bedienen. Met het kaartensysteem kan je snel en overzichtelijk door de verschillende menu’s scrollen en een keuze maken.

Te bedienen met je stem

Een groot voordeel van de Google apparaten is dat deze ontzettend slim zijn geworden. Je kan de tv op de ouderwetse manier bedienen, via de afstandsbediening. Maar je kan er ook voor kiezen om de tv te bedienen met je stem. Geef “Google” een opdracht en deze zal direct de actie uitvoeren en de zender of app opstarten die jij wilt.

Goede ondersteuning van apps

Een groot nadeel van sommige tv-merken is de beperkte ondersteuning van apps. Zo kan het zomaar voorkomen dat je favorieten streamingdienst geen app heeft voor jouw merk tv. Met de speciale Android tv’s heb je hier geen last van. De tv ondersteunt namelijk alle apps die jouw android smartphone of tablet ook ondersteunt. Super handig, want zo kan je alle apps levensgroot bekijken.

Ingebouwde chromecast

De meeste mensen zullen een chromecast thuis hebben, maar als je een android tv hebt dan is dit niet meer nodig. In de android tv zit namelijk een chromecast ingebouwd. Je kan dus vanaf alle apparaten in huis direct streamen naar je tv. Op deze manier kan je in no-time Youtube of andere video’s naar je tv streamen zonder problemen.

Je kan direct gamen op je tv

Normaal zou je een dure console zoals een xbox, playstation of nintendo switch moeten aanschaffen, maar dat is nu verleden tijd. De android tv is namelijk voorzien van een krachtige processor waardoor je de games in de Playstore direct op je tv kan spelen. Door middel van een handige gamepad kan je de spelletjes bedienen en genieten van eindeloos gameplezier.