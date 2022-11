“RedMagic 8 Pro Krijgt Ondersteuning Voor 165W Snelladen”

Smartphones kunnen steeds sneller opladen, waardoor het tegenwoordig niet meer nodig is om je smartphone de hele nacht aan de lader te hangen. De aankomende RedMagic 8 Pro is volgens de geruchten een van de smartphones die razend snel een lege accu kan opladen. De smartphone zou namelijk ondersteuning krijgen voor 165W snelladen.

Dit blijkt uit specificaties die zijn opgedoken in een database voor een verplichte certificering in China. De RedMagic 8 Pro zou in China worden geleverd met een adapter (typenummer NBA20825C) dat een output heeft van maximaal 20V bij 8,25A. Dit komt neer op een maximaal vermogen van 165W. Ter verduidelijking, de RedMagic 7 Pro heeft in China ondersteuning voor 135W snelladen en kan een lege 5000 mAh in slechts 15 minuten volledig opladen.

Of de wereldwijde versie van de RedMagic 8 Pro ook met 165W kan snelladen is nog even afwachten. De RedMagic 7 Pro verscheen dit jaar in China namelijk op de markt met 135W-ondersteuning, maar buiten China kan de smartphone “slechts” met 65W snelladen.

De RedMagic 8 Pro is een krachtige gaming-smartphone die hoogstwaarschijnlijk gebruikmaakt van de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-processor van Qualcomm.

via [tweakers]