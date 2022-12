Xiaomi Redmi K60-serie Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft deze week de Redmi K60-serie aangekondigd. De serie bestaat uit de Redmi K60, de K60 Pro en de K60E. Het zijn de eerste smartphones in de Redmi-lijn die ondersteuning hebben voor draadloos opladen.

De Redmi K60 Pro is de krachtigste smartphone in de Redmi K60-serie. Dit toestel heeft een 6,67-inch oled-scherm met een resolutie van 3200 x 1440 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een krachtige Snapdragon 8 Gen 2-processor, 8GB tot 16GB werkgeheugen, 128GB tot 512GB opslagruimte, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP Sony IMX800-hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens. De 5000mAh accu heeft ondersteuning voor 120W bekabeld snelladen en 30W draadloos snelladen.

De reguliere Redmi K60 heeft hetzelfde scherm als de Pro-versie, maar intern vinden we een iets minder krachtige Snapdragon 8+ Gen 1-processor. Ook heeft dit model een 64MP hoofdcamera en iets tragere werkgeheugen en opslagruimte. De K60 heeft een 5500 mAh accu met ondersteuning voor 67W bekabeld laden en 30W draadloos laden.

De Redmi K60E is het goedkoopste smartphone in de K60-serie. Ook dit model maakt gebruik van een 6,67-inch oled-scherm, maar dit scherm heeft een maximale helderheid van 1200 nits in plaats van 1400 nits. De camera heeft een 48MP hoofdlens en intern vinden we een MediaTek Dimensity 8200-processor. De accu is gelijk aan die van de reguliere Redmi K60.

In China variëren de prijzen van omgerekend 295 euro voor de goedkoopste uitvoering van de Redmi K60E tot 620 euro voor de duurste uitvoering van de Redmi K60 Pro. Waarschijnlijk worden dezelfde smartphones op een later tijdstip onder een andere naam voor de Europese markt aangekondigd.

via [hardware.info]