Samsung Galaxy S22-serie En Galaxy A52 Ontvangen December-beveiligingspatch

Samsung rolt de beveiligingsupdate van december uit naar vier van zijn smartphones. Mensen met een toestel uit de Galaxy S22-serie en mensen met een Galaxy A52 kunnen de beveiligingspatch van december 2022 nu installeren.

Nadat Samsung de beveiligingspatch van december eerder al uitrolde naar andere smartphones van het bedrijf, is nu de Galaxy S22-serie aan de beurt. Ook in Nederland is de beveiligingsupdate vanaf nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra. De beveiligingsupdate van december bevat 81 patches en Samsung heeft zelf ook nog een aantal patches toegevoegd.

De update voor de Galaxy S22-serie is 446MB groot en brengt naast beveiligingsverbeteringen ook stabiliteitsverbeteringen met zich mee.

Dezelfde beveiligingsupdate komt ook binnen op de Galaxy A52. Eerder rolde de beveiligingspatch van december al uit naar de nieuwere Galaxy A52s. Net als bij de Galaxy S22-serie brengt de update geen nieuwe functies met zich mee.

via [droidapp]