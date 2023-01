Kom alles te weten over mobiel gokken

De legalisering van online gokken in Nederland heeft gokkers veilig toegang gegeven tot online casino’s met vergunning. De casino websites zijn niet alleen via je laptop of computer toegankelijk, maar ook volledig geoptimaliseerd voor je mobiel. De websites zijn volledig aangepast op het kleine scherm van je telefoon. Meer te weten komen over online casino’s in Nederland ga dan naar Online Casino Gids. Hieronder leggen we je uit hoe mobiel gokken werkt en wat de voordelen hiervan zijn.

Waarom mobiel gokken?

Veel spelers stappen over naar online gokken op hun mobiele telefoon, maar waarom? Voornamelijk omdat het makkelijk en toegankelijk is. De casino websites zijn volledig aangepast op mobiele telefoons en leveren spelers zo de beste casino ervaring. Daarnaast is er 24/7 toegang tot het casino via je mobiel. Iedereen heeft tegenwoordig hun telefoon altijd bij zich en dus kan er altijd online gegokt worden.

Verder heb je niet veel nodig om te kunnen gokken op je mobiel. Een stabiele internetverbinding is heel belangrijk. Het beste is een sterk wifi-signaal, maar het mobiele netwerk van je telefoon is ook voldoende mits het bereik goed is. Als dit in orde is kan je overal je geluk beproeven in het casino.

Casino website vs. Casino app

Veel online casino’s kiezen ervoor om geen casino app te ontwikkelen, maar de website te perfectioneren voor mobiel gebruik. De website hoef je namelijk niet te downloaden in tegenstelling tot een casino app. Je kan het casino altijd bezoeken via je mobiele browser.

De casino’s apps worden ontwikkeld om features beter weer te geven en de casino ervaring nog beter te maken. Als een casino meer gebruikers naar de app wil lokken dan worden er vaak gratis spins of andere bonussen aangeboden bij het downloaden. Een casino app is dus eigenlijk onnodig, maar in het geval van leuke aanbiedingen kan het interessant zijn voor spelers.

Spelaanbod bij mobiel gokken

Het casino bepaalt welke spellen er beschikbaar zijn voor mobiel gokken. In de meeste gevallen krijgen spelers toegang tot het volledig spelaanbod. Dit komt omdat de technologie dit nu toe laat. Softwareontwikkelaars maken hun spellen zo dat ze te spelen zijn op elk denkbaar apparaat.

Met het volledig spelaanbod bedoelen we alle online slots, roulette, blackjack, poker, baccarat en nog veel meer. Sommige softwareproviders zijn bezig met het maken van casino spellen speciaal voor je mobiele telefoon. Deze versies kunnen alleen op je smartphone gespeeld worden.

Mobiel live casino

Het live casino heeft online gokken een enorme boost gegeven. Het is de perfecte manier om het casino te ervaren vanaf het gemak van je eigen huiskamer. Spelers kunnen genieten van live tafelspellen waar de live dealers zorgen voor een onvergetelijke ervaring. Het lijkt alsof je direct aanschuift in het casino aan de blackjack tafel, maar in het echt zit je thuis op de bank.

Live casino spellen via je mobiel is ook mogelijk. De beelden van het spel en de live dealers worden via een livestream naar jou toe gebracht. Hier komt de noodzaak van een goede internetverbinding weer terug. De live casino spellen vragen het meeste van je internetverbinding. Zorg dat deze goed is. Je wilt niet midden in het spel eruit gegooid worden.

Bonussen en de betaalmethodes

Dit zijn allemaal aspecten van online casino’s. In Nederland mogen online casino’s bonussen aanbieden mits deze binnen de richtlijnen vallen. Het doel is om Nederlandse spelers naar de legale aanbieders te lokken. Deze bonussen zijn ook beschikbaar via mobiel gokken. Het is zelfs mogelijk dat je een extra bonus krijgt op je mobiel. In andere gevallen kunnen nieuwe spelers gebruikt maken van een welkomstbonus en vaste klanten genieten van stortingsbonussen.

Casino spellen speel je niet gratis. Je moet eerst echt geld storten om voor echt geld te spelen in het casino. Geld storten bij een mobiel casino werkt hetzelfde als op je laptop. Je selecteert de gewenste betaalmethode, vult een bedrag in en binnen enkele minuten staat het geld op je rekening. Bij betalingen geldt dit ook. De mobiele casino websites houden zoveel mogelijk van de functies hetzelfde zodat spelers altijd weten waar ze moeten zoeken.

Is mobiel gokken veilig?

De reden dat niet iedereen mobiel wil gokken is de angst dat het niet veilig is. Zo lang je gokt bij een legaal Nederlands casino, dan weet je dat de aanbieder veilig en betrouwbaar is. Zelf moet je zorgen voor een veilige internetverbinding en dan doet het casino de rest van het werk.

Contact opnemen met de klantenservice via de mobiele casino website is natuurlijk ook mogelijk. Spelers moeten altijd zo snel mogelijk geholpen worden bij problemen. Hoe je contact opneemt met de klantenservice verschil per casino. Sommige hebben een live chat die 24/7 bereikbaar is, andere bieden een contactformulier aan of telefonisch contact. Deze informatie is altijd op de website te vinden.