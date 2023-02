“Google Pixel Fold Krijgt Grotere Accu Dan Andere Vouwbare Smartphones”

Volgens de laatste geruchten krijgt de Google Pixel Fold, de eerste vouwbare smartphone van de fabrikant, een 5.000 mAh accu. Als dit gerucht klopt heeft de Pixel Fold de grootste accu van alle vouwbare smartphones.

Vouwbare smartphones verbruiken door het extra grote scherm meer energie dan traditionele smartphones. Toch beschikken vouwbare smartphones doorgaans niet over grotere accu’s. Een vouwbare smartphone bestaat namelijk uit twee delen, waardoor er minder ruimte over blijft voor een grote accu. Daarnaast wil je als fabrikant geen dikkere accu gebruiken, want een vouwbare smartphone is al een stuk dikker dan traditionele smartphones.

Toch kiest Google volgens de laatste berichten voor een 5.000 mAh accu. Dit is groter dan de 4.400 mAh accu van de Samsung Galaxy Z Fold 4 en de 4.520 mAh accu van de OPPO Find N. Dit verschil in accucapaciteit zal waarschijnlijk een positieve impact hebben op de accuduur van de Pixel Fold, maar zal er waarschijnlijk ook voor zorgen dat de Pixel Fold dikker en zwaarder is dan de concurrentie. Meer details hebben we nog niet, maar we zijn benieuwd wat voor impact dit heeft voor de populariteit van de Google Pixel Fold.

via [AW]