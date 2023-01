“Specificaties Van Xiaomi 13 Lite Gelekt”

Xiaomi werkt aan een opvolger van de goed geprijsde Xiaomi 12 Lite en de eerste specificaties van de Xiaomi 13 Lite zijn inmiddels uitgelekt. De details zijn opgedoken in de apparatencatalogus van de Google Play Console.

Volgens de vermelding in de apparatencatalogus beschikt de Xiaomi 13 Lite over een Snapdragon 7 Gen 1-processor met 8GB werkgeheugen. Hoeveel opslagruimte de smartphone heeft is nog onduidelijk, maar we verwachten dat dit 128GB zal zijn. De Xiaomi 12 Lite heeft namelijk ook 128GB opslagruimte. De rear-camera heeft een 50MP hoofdlens met optische beeldstabilisatie.

Het scherm van de Xiaomi 13 Lite heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, maar hoe groot dit scherm is weten we nog niet. De Xiaomi 12 Lite heeft een 6,55-inch scherm, dus de kans is redelijk dat Xiaomi bij de 13 Lite ook kiest voor een 6,55-inch scherm.

Wel draait de Xiaomi 13 Lite volgens de Google Play Console-informatie nog op Android 12. Misschien dat Xiaomi de smartphone nog een update geeft voor de officiële introductie, maar anders kunnen gebruikers uiteraard op een later tijdstip een update naar Android 13 verwachten.

Een releasedatum en adviesprijs hebben we nog niet. De Xiaomi 12 Lite verscheen in september op de markt voor een adviesprijs van 449 euro. Inmiddels is de smartphone voor minder dan 400 euro verkrijgbaar.

via [androidplanet]