“Samsung Galaxy S24 Ultra Krijgt Titanium Behuizing”

Volgens de laatste geruchten is Samsung van plan om de Galaxy S24 Ultra uit te rusten met een behuizing van titanium. De huidige Galaxy S23 Ultra en de andere vlaggenschip-smartphones van Samsung beschikken over een behuizing van aluminium en glas.

Dit claimt de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Ice Universe. De bron deelde op Twitter (X) een afbeelding van het periodiek systeem met daarop de chemische elementen en verwees via een cijfer naar een element. Vervolgens reageerde hij op een reactie van een Twitter-gebruiker, die vroeg of hij verwees naar het element titanium en de Galaxy S24 Ultra.

Samsung introduceerde de Galaxy S23 Ultra begin dit jaar samen met de Galaxy S23 en de S23 Plus. De Galaxy S23 Ultra is met een originele vanafprijs van 1399 euro de duurste niet-vouwbare smartphone in Samsung’s assortiment. Naar verwachting zal Samsung de Galaxy S24-serie eind januari of begin februari introduceren.

via [tweakers]