Specificaties Poco X5 En X5 Pro Vroegtijdig Onthuld Op Twitter

Poco heeft op 6 februari de introductie van de Poco X5 en de Poco X5 Pro ingepland. Het promotiemateriaal voor de nieuwe smartphones is echter vroegtijdig uitgelekt op Twitter, waardoor we nu vrijwel alles weten over de specificaties van de Poco X5 (Pro).

Op de onderstaande beelden zien we zowel de Poco X5 als de Poco X5 Pro in verschillende kleuren. De beelden geven ook informatie over de belangrijkste specificaties. Zo weten we dat de reguliere Poco X5 beschikt over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 695-processor, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 13MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De Poco X5 Pro beschikt over 6,67-inch 120Hz AMOLED-scherm, een Snapdragon 778G-processor, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De officiële introductie zal maandag plaatsvinden. Adviesprijzen zijn nog niet uitgelekt, maar de X4 Pro 5G is in Nederland verkrijgbaar voor zo’n 350 euro.

