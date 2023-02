OxygenOS-update Voor OnePlus 9 en 9 Pro Teruggeroepen

OnePlus heeft de nieuwste OxygenOS-update voor de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro teruggeroepen. De OxygenOS 13-update met versie F.19 zorgde bij gebruikers voor ernstige problemen, waardoor de smartphone in sommige gevallen niet meer wil opstarten.

OxygenOS 13 is de nieuwste versie van OnePlus’s Android-schil dat is gebaseerd op Android 13. De update is al naar verschillende smartphones uitgerold, waaronder de OnePlus 9 (Pro). Na de uitrol van de update doken echter verschillende berichten op van consumenten die klagen dat hun smartphone na de installatie van de update niet meer opstart. Na deze berichten van consumenten adviseerde OnePlus via zijn forum de nieuwe update niet te installeren, maar de update was tot voor kort nog steeds te downloaden.

OnePlus heeft de update nu daadwerkelijk teruggetrokken. De Chinese fabrikant geeft het Chinese Nieuwjaar de schuld voor de vertraging. Het is nog onduidelijk wanneer OnePlus de problemen oplost en een stabiele versie van OxygenOS 13 (F.19) zal uitrollen. De update bevat onder andere nieuwe functies, bugfixes en de beveiligingspatch van januari 2023.

via [droidapp]