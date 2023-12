Krachtige Nubia Z60 Ultra Met In-display Camera Aangekondigd

ZTE heeft een nieuwe high-end smartphone geïntroduceerd. De Nubia Z60 Ultra heeft een krachtige processor, een grote accu en een selfie-camera die onder het scherm is geplaatst. De smartphone verschijnt in Europa op de markt voor een vanafprijs van 679 euro.

De nieuwe high-end Nubia Z60 Ultra beschikt over een 6,8-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 8GB, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 6000mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 64MP periscopische telelens. De selfie-camera is onder het scherm geplaatst en heeft een 16MP resolutie. De behuizing van de Nubia Z60 Ultra is waterdicht (IP68-rating) en de smartphone draait uit de doos op Android 14.

De Nubia Z60 Ultra met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte kost in Europa 679 euro. Voor 12GB + 256GB betaal je 749 euro en voor 16GB + 512GB betaal je 899 euro. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren zwart en zilver en mensen die voor 29 december een bestelling plaatsen ontvangen 80 euro korting op de 12GB + 256GB-uitvoering en 120 euro korting op de 16GB + 512GB-uitvoering.