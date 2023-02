Telegram-update Brengt Meerdere Nieuwe Functies Met Zich Mee

Telegram heeft de eerste update van 2023 uitgebracht. De update bevat meerdere nieuwe functies, waaronder het vertalen van volledige chats en meer beheeropties voor groepen.

Met Telegram is het al mogelijk om individuele chat-berichten te vertalen, maar in versie 9.4 van Telegram heeft deze vertaalfunctie een uitbreiding gekregen. Zo kun je vanaf nu gehele gesprekken in één keer vertalen. Hierdoor hoef je niet meer elk afzonderlijk bericht één voor één te vertalen. Je kunt de vertaalfunctie in Telegram in- en uitschakelen via ‘Instellingen‘ -> ‘Taal‘ -> ‘Volledige chats vertalen‘. Let wel op dat deze functie alleen beschikbaar is voor Telegram Premium-abonnees. Ben je geen betalende gebruiker dan kun je nog wel gewoon berichten individueel vertalen.

Naast meer vertaalmogelijkheden geeft Telegram 9.4 ook de optie om ​​een sticker of geanimeerde emoji in te stellen als profielfoto en kun je gedetailleerde cirkeldiagrammen openen die informatie geven over de dataverbruik van Telegram. Dit is handig als je bijvoorbeeld een kleine databundel hebt.

Daarnaast kunnen groepbeheerders nu bepalen welke mediatypen leden van een groep mogen delen en kunnen Telegram-gebruikers aangeven wanneer ze media automatisch willen opslaan in de galerij. Als laatste geeft Telegram nu tijdelijk tot 40% korting op een jaarabonnement van Telegram Premium.

