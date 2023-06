Samsung Pakt Camera Problemen Van Galaxy S23 Aan In Toekomstige Software-update

Sommige gebruikers van de Galaxy S23 en S23+ klagen al langere tijd over onscherpe foto’s. Deze onscherpte kan optreden bij het maken close-ups. Samsung heeft laten weten op de hoogte te zijn van dit probleem en te werken aan een software-update om dit probleem op te lossen.

Al meerdere maanden klagen gebruikers van de Samsung Galaxy S23– en S23+ over een camera-probleem. Dit probleem zorgt ervoor dat in bepaalde situaties een wazige vlek ontstaat op een deel van de foto. Maak je bijvoorbeeld een foto van een brief, dan komt het soms voor dat drie kwart van de brief gewoon goed scherp is, maar bijvoorbeeld rechts bovenin de tekst in eens onscherp en moeilijk leesbaar is.

Lange tijd was onduidelijk wat dit probleem veroorzaakte, maar Samsung heeft nu eindelijk gereageerd. De fabrikant heeft gezegd te werken aan een oplossing in de vorm van een software-update. Dit is goed nieuws, want dat betekent dat het dus geen hardware-probleem is en gewoon softwarematig opgelost kan worden. Het is echter nog onduidelijk wanneer Samsung deze update zal uitrollen.

In de tussentijd heeft Samsung wel een paar tips gegeven waarmee je dit specifieke camera-probleem kunt voorkomen. Zo is het handig om wat meer afstand te houden tussen de camera en het object, ongeveer 30 cm, en is het het beste om de smartphone verticaal te houden. De achtergrond kan namelijk wazig worden wanneer je de smartphone horizontaal of diagonaal houdt.

via [droidapp]