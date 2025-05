Samsung Galaxy S23 FE en Tab S8 Ontvangen One UI 7-update

De One UI 7-update, dat is gebaseerd op Android 15, staat nu klaar verschillende nieuwe toestellen. Dit keer kunnen gebruikers van de Galaxy S23 FE de update downloaden. Dezelfde update is ook beschikbaar voor de tablets in de Galaxy Tab S8-serie.

Android 15 met de One UI 7-schil rolde eerder al uit naar de Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra, maar gebruikers van de Galaxy S23 FE moesten nog wat langer geduld hebben. Het wachten is nu echter voorbij, want Samsung rolt de update nu uit naar de Fan Edition van de Galaxy S23. Dezelfde update rolt ook uit naar de Galaxy Tab S8-serie.

De update met versienummer S711BXXU6EYDA (S23 FE) en XXU9DYDC (Tab S8) brengt een hoop veranderingen en nieuwe functies met zich mee. Zo brengt de update wijzigingen aan de interface met zich mee, installeert de update de beveiligingspatch van april en bevat de update nieuwe functies zoals Now Bar, grote mappen voor het Startscherm, een vernieuwde camera-app, een verticaal app-scherm en meer.

One UI 7 rolt nu uit naar de Galaxy S23 FE, Tab S8, Tab S8 Plus en Tab S8 Ultra in Nederland en België. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op jouw smartphone of tablet.

via [galaxyclub]