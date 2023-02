One UI 5.1-update Veroorzaakt Accuproblemen Bij Sommige Gebruikers

Samsung heeft onlangs de One UI 5.1.-update uitgerold naar verschillende smartphones, maar niet iedereen is even tevreden met de update. One UI 5.1 zorgt namelijk voor problemen, waaronder een kortere accuduur.

Voornamelijk gebruikers van de Galaxy S22 en Galaxy Z Flip 4 klagen over problemen na de installatie van One UI 5.1. Deze software-schil is gebaseerd op Android 13 en brengt verschillende nieuwe functies met zich mee. De update bevat echter niet alleen voordelen, maar op dit moment ook enkele nadelen. Verschillende gebruikers melden namelijk dat de accu sinds de installatie van One UI 5.1 sneller leegloopt. Wat precies de oorzaak is van de snel leeglopende accu is nog niet helemaal duidelijk, maar in sommige gevallen lijkt Samsung’s keyboard-app de boosdoener.

Naast de accuproblemen bevat de One UI 5.1-update ook nog een aantal andere bugs. Zo werkt de functie Bixby Routines niet meer. Met Bixby Routines kun je bijvoorbeeld instellen om in de avond automatisch de nachtfunctie te activeren of het geluid van de smartphone uit te schakelen.

Heb je de One UI 5.1-update nog niet geïnstalleerd, dan is het misschien verstandig om nog even te wachten. Vermoedelijk werkt Samsung achter de schermen aan een oplossing voor de genoemde problemen en rolt de fabrikant vervolgens een verbeterde versie van One UI 5.1 uit.

via [androidplanet]