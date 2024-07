Samsung Galaxy A55, A53 en S23 FE Ontvangen Juli-update

Samsung heeft een nieuwe update klaarstaan voor drie smartphones van het bedrijf. Het gaat om de beveiligingsupdate van juli, die nu te downloaden is op de Galaxy A55, de Galaxy A53 en de Galaxy S23 FE.

Google bracht begin deze maand een nieuwe beveiligingspatch uit, die nu voor drie Samsung-smartphones klaar staat in de vorm van een beveiligingsupdate. De beveiligingspatch van juli 2024 bestaat uit enkele tientallen patches die kwetsbaarheden in het besturingssysteem en de bijbehorende software-schil aanpakken. Na de installatie is de beveiliging helemaal up-to-date en ben jij weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden en malafide applicaties.

De update voor de Samsung Galaxy A53, de Galaxy A55 en de Galaxy S23 FE is tussen de 200MB en 300MB groot en brengt verder geen nieuwe functies met zich mee. Wel kan de update prestatie- en stabiliteitsverbeteringen bevatten. Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

via [droidapp]